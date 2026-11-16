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FUTEBOL INTERNACIONAL Lukaku anuncia aposentadoria da seleção da Bélgica após 16 anos: "Estou em paz com a decisão" Atacante encerra trajetória como maior artilheiro da história dos Diabos Vermelhos, com 94 gols em 135 jogos

Romelu Lukaku anunciou, nesta segunda-feira, o fim de sua trajetória pela seleção da Bélgica, após 16 anos defendendo a equipe. Aos 33 anos, o atacante se despede como maior artilheiro da história dos Diabos Vermelhos, com 94 gols em 135 partidas.

A decisão foi comunicada pelo jogador em uma publicação nas redes sociais um dia depois da vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre a Itália, pela Liga das Nações. Na partida, o atacante permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado pelo técnico Mark van Bommel.

— Durante esses 16 anos, dei tudo pela seleção nacional. Vivi todas as emoções possíveis. Joguei ao lado de companheiros incríveis, pelos quais serei sempre grato. Quero agradecer a todos. Também agradeço aos treinadores que me incentivaram a dar o meu melhor e confiaram em mim para ajudar a equipe. Foi uma jornada maravilhosa e aproveitei cada momento — escreveu Lukaku.

Lukaku, maior artilheiro da história da seleção belga. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Na publicação, Lukaku também destacou o orgulho de ter representado o país em quatro edições da Copa do Mundo e três Eurocopas. O atacante fez parte da geração belga que conquistou o terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia.

— Aos torcedores belgas, obrigado pelo apoio que deram à nossa equipe. Tenho orgulho de ter representado meu país em quatro Copas do Mundo e três Eurocopas. Nunca vou esquecer esses momentos. Estou em paz com minha decisão de parar por aqui. Foi incrível. Aproveitei muito. Sou grato. Obrigado — completou.

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