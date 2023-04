Lukaku é alvo de insultos racistas em Turim

A- A+

O atacante da Inter de Milão, Romelu Lukaku, foi vítima de "insultos racistas" por parte da torcida da Juventus, na terça-feira (05), no jogo de ida das semifinais da Copa de Itália (1-1), denunciou a sua agência de comunicação.

A Serie A também afirmou em um comunicado que "condena firmemente todos os episódios de racismo e todas as formas de discriminação".

Na terça-feira, o jogador belga empatou nos acréscimos convertendo um pênalti e foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, depois de ter festejado seu gol em frente à arquibancada da Juve com o dedo indicador na boca.

"As frases racistas contra Romelu Lukaku por parte da torcida da Juventus são mais do que desprezíveis e não podem ser aceitas", disse Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International, a agência esportiva que administra os interesses de "Big Rom", em um comunicado.

"Antes, durante e depois do pênalti, ele foi vítima de insultos racistas hostis. O jogador comemorou da mesma forma que já havia comemorado gols", acrescentou em texto publicado nas redes sociais.

"Romelu merece desculpas da Juventus (...). As autoridades italianas devem aproveitar esta oportunidade para lutar contra o racismo, em vez de punir a vítima", concluiu.

Em um vídeo que circula nas redes sociais e repercutido por vários meios de comunicação italianos, se ouvem gritos racistas de torcedores da Juve.

Em seu comunicado, a liga italiana fez um apelo para "tirar os racistas dos estádios".

"Alguns personagens presentes nas arquibancadas não podem estragar o espetáculo futebolístico e não representam as ideias de todos os torcedores presentes no estádio", diz a entidade, garantindo que os clubes "saberão identificar os culpados, excluindo-os pelo resto da vida de seus estádios".

"Não ao racismo", disse a federação belga em sua conta no Twitter, com uma foto de seu atacante comemorando um gol pelos 'Diabos Vermelhos'.

Em setembro de 2021, o goleiro do Milan e da França, Mike Maignan, foi vítima de um ataque racista em uma partida em Turim contra a Juventus.

Incidentes racistas ou antissemitas são frequentes nos estádios italianos. Na terça-feira, Lazio e Roma foram penalizados por comportamentos recentes de seus torcedores, no clássico de março para os 'laziali' e contra a Sampdoria no domingo no caso dos 'giallorossi'.

Veja também

Futebol Espanhol Real Madrid goleia Barça com hat-trick de Benzema e vai à final da Copa do Rei