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Futebol Lukaku sai do banco, participa de gol e evita derrota da Bélgica para Egito na Copa Duelo pelo Grupo G terminou empatado em 1x1, em Seattle, pela primeira rodada

Nem Kevin De Bruyne, nem Jeremy Doku. O personagem da estreia da Bélgica na Copa do Mundo acabou sendo um velho conhecido da torcida. Aos 33 anos, Romelu Lukaku saiu do banco de reservas no segundo tempo e precisou de apenas 22 segundos em campo para participar do lance que garantiu o empate por 1 a 1 com o Egito, nesta segunda-feira, no Lumen Field, em Seattle.

Remanescente da geração que levou a Bélgica ao terceiro lugar na Copa de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, o atacante do Napoli começou a partida entre os suplentes. Até sua entrada, os belgas encontravam dificuldades para superar a forte marcação egípcia e viam os adversários mais próximos da vitória.

Como fica o Grupo G?

Bélgica e Egito iniciam a competição com um ponto cada. Irã e Nova Zelândia se enfrentam ainda nesta segunda-feira, em Los Angeles.

Agenda de Bélgica e Egito

A Bégica volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Irã, em Los Angeles. No mesmo dia, às 22h, o Egito encara a Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá.

Como foi o jogo entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo?

O Egito havia aberto o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seu aniversário, Mohamed Salah iniciou a jogada com uma inversão de bola para Ashour. O meio-campista do Al Ahly dominou e acertou um belo chute para vencer Courtois. O gol teve um significado especial: foi o primeiro de Ashour com a camisa da seleção e aconteceu justamente em uma Copa do Mundo.

A vantagem egípcia poderia ter sido ampliada antes mesmo do intervalo. Zico, atacante que recebeu o apelido em homenagem ao ídolo brasileiro, obrigou Courtois a fazer boa defesa. Já na etapa final, Ashour desperdiçou uma oportunidade clara após rebote do goleiro belga, enquanto Marmoush também levou perigo em duas chegadas consecutivas.

Quando a pressão egípcia parecia encaminhar a vitória, Lukaku entrou em campo aos 20. Em sua primeira participação, brigou pela bola dentro da área e esteve diretamente envolvido no lance que terminou com gol contra do zagueiro Hany, decretando o empate.

O atacante ainda teve a chance de completar a virada aos 41. Após cruzamento de Nicolas Raskin, apareceu livre na marca do pênalti, mas cabeceou por cima do travessão.

O empate manteve a Bélgica invicta, ampliando para 18 partidas sua sequência sem derrotas, e impediu que o Egito conquistasse o primeiro triunfo em uma Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

BÉLGICA 1 X 1 EGITO

BÉLGICA - Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (De Cuyper); Onana (Raskin), Tielemans e De Bruyne (Vanaken); Trossard, Doku (Fernández-Pardo) e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.

EGITO - Shoubir; Hany, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia, Zico (Zizo), Fathy (Hafez) (Adel) e Ashour (Rabia); Salah (Abdelkarim) e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

GOLS - Ashour, aos 19 minutos do primeiro tempo. Hany (contra), aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Castagne e De Cuyper (Bélgica); Attia e Fatouh (Egito)

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (BRA)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Lumen Field, em Seatlle (EUA)

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