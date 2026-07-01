Lula agradece Ancelotti por não tirar Casemiro contra o Japão: "É muito fácil dar palpite"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o técnico Carlo Ancelotti pela decisão de manter Casemiro na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O volante fazia um jogo ruim, mas se redimiu marcando o gol do empate, situação que Lula usou para ilustrar um trecho de seu discurso durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027, nesta terça-feira, um dia após a partida.





"Eu estava vendo o jogo do Brasil com o Japão, eu estava com medo... Vocês também ficaram. Quando fez 1 a 0, fiquei pensando: 'p... m..., e agora?'. Aí, todo mundo que estava comigo vendo o jogo estava dizendo assim: 'tira o Casemiro, tira não sei quem'", disse o presidente, que admitiu ter criticado o jogador



"Eu também estava naquela. Aí eu aprendi que é muito fácil dar palpite. Eu quero agradecer o Ancelotti por não ter tirado o Casemiro, porque ele fez o gol. Todo mundo dá palpite", concluiu



Lula tem feito comentários sobre a seleção brasileira desde o início da Copa. O de maior repercussão foi a respeito de Neymar: "Nem está jogando, cara. Ouvi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo."



O presidente da República também publicou um vídeo nas redes sociais, direcionado a Ancelotti e aos jogadores do Brasil, antes da estreia contra o Marrocos. Na publicação, ele pediu que os atletas jogassem "com alma" e que o treinador fizesse o time atuar "pensando no povo brasileiro, que está precisando de uma vitória".

Vamos com tudo, Brasil!!! Muita emoção. Parabéns à seleção pela garra e pela vitória. O Brasil inteiro está na torcida. Rumo às oitavas!



@ricardostuckert pic.twitter.com/Xg1us967K0 — Lula (@LulaOficial) June 29, 2026

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