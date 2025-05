Lula diz que Ancelotti é bom técnico, mas que problema da seleção é a safra de jogadores

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o problema da seleção brasileira é a qualidade técnica do elenco e não o treinador. O presidente comentou a contratação do italiano Carlo Ancelotti como técnico pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o objetivo de classificar o Brasil e conquistar a Copa do Mundo de 2026.



"O problema do Brasil: estamos numa entressafra de jogadores que não é igual à que já tivemos. Se você comparar com 58, com 62, com 70, com 76, com 82, com 86, 2002, 2006... Essa safra é mais frágil do que aquelas do ponto de vista de jogador. É só lembrar do nosso ataque em 2002 e 2006 pra você ver que estamos longe daquilo lá", disse Lula, ao deixar o Fórum China-Celac, em Pequim, na China.



Cortejado há anos pela CBF, o treinador do Real Madrid foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira a partir do dia 26 deste mês. Para Lula, ele foi um grande jogador e é um bom técnico, com preparação para ajudar a seleção a se classificar e voltar a vencer a Copa.





O petista afirmou que não tem nada contra a contratação de um estrangeiro para dirigir a seleção, mas acha que o Brasil tinha treinadores capazes de dirigir o time principal.

"Nosso problema talvez seja mais estrutural, organizacional. Acho difícil ficar juntando jogador 15 dias antes de um jogo, treinador dois dias já escalar um time e achar que vai ganhar quando todo mundo se prepara muito. Era preciso ter mais tempo para convocar", opinou o petista.



Lula disse que sugeriu ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que a seleção deveria ser convocada a partir dos melhores jogadores ao fim do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, seria uma experiência com os 22 mais eficientes para ver o que dá. "Acho que seria melhor ou igual à convocação", disse Lula.

