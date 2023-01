Lula foi ao velório de Pelé, na Vila Belmiro, em seu primeiro compromisso oficial fora de Brasília

A- A+

O presidente Lula foi à Vila Belmiro, em Santos, na manhã desta terça-feira (03) para o velório do Rei Pelé. A segurança foi reforçada desde a madrugada nos arredores do estádio.



Lula e Janja deixam o velório de Pelé - Foto: Carl de Souza/AFP

Ele chegou ao local por volta das 9 horas acompanhado da primeira-dama, Janja e do ministro Márcio França. Lula cumprimentou os familiares de Pelé que estavam no local, como o filho Edinho e a viúva Marcia Aoki.

Lula se despediu do Rei do Futebol e rezou ao lados dos padres e dos familiares que estavam presentes. Em entrevista à comunicação oficial do Santos, Lula, torcedor do Corinthians, falou sobre a carreira de Pelé.

"Olha, quem vai falar do Pelé agora não é o presidente da república. É um torcedor do Corinthians que foi assistir muito jogo do Santos contra o Corinthians e que viu o Corinthians perder muito jogo. E me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians, ele tinha uma obsessão de ganhar do Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido para os corintianos, mas tinha uma coisa muito importante no Pelé: ele obrigava a gente a ir em qualquer lugar assistir um jogo de futebol", iniciou.

Acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é ascensão da espécie humana. Ele foi um jogador que muito jovem ganhou um protagonismo extraordinário e a coisa mais fantástica é que Pelé nunca ficou mascarado, nunca ficou de nariz empinado, sempre foi um cidadão humilde que conversava de igual para igual. Ele foi muito especial”, completou.

O Santos divulgou que que mais de 230 mil pessoas compareceram à Vila para o velório de Pelé, que morreu no último dia 29.

O velório terminou por volta das 10h e, em seguida, o corpo foi em cortejo pela cidade de Santos até o cemitério Memorial Necrópole Ecumênica para cerimônia fechada aos familiares.

Veja também

Náutico Náutico anuncia a contratação do volante Nathan, da base do Fluminense