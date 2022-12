A- A+

Futebol Lula cita Tite, Dani Alves e crava Messi como próximo melhor do mundo durante anúncio dos ministros O presidente eleito fez críticas às análises da imprensa esportiva sobre a convocação de Tite antes da Copa do Mundo

No anúncio dos últimos 16 ministros do governo nesta quinta-feira (29), o presidente eleito Lula finalizou com uma fala sobre futebol passando pelos nomes de Tite, Daniel Alves e do argentino Lionel Messi, campeão da Copa do Catar.

Lula comparou sua escolha com a convocação de Tite para a Copa do Mundo. "Quando a gente monta o ministério é igual o técnico da Seleção. Certamente nem todo mundo gostou", iniciou.

Depois o presidente do Brasil fez críticas às análises da imprensa esportiva sobre a convocação que foi considerada "perfeita" antes do Mundial.

"Vocês viram que a escolha que o Tite fez foi unânime na imprensa esportiva brasileira. Todo mundo tinha dito que o Tite tinha escolhido a seleção perfeita. Aqueles que faziam crítica eram ao lateral-direito Daniel Alves, porque tinha 37 anos e estava sem jogar no México. A sociedade brasileira encantada com a inteligência dos analistas esportivos achava que a gente ia ganhar a Copa do Mundo. Deu no que deu".

No final Lula também falou sobre o craque argentino Lionel Messi, que conseguiu conquistar a Copa aos 35 anos e também cravou que ele será o melhor jogador do mundo.

"O Messi com 35 anos ganhou o título de melhor jogador da Copa e certamente vai repetir o título de melhor do mundo", disse.

A premiação Fifa The Best vai acontecer no dia 27 de fevereiro de 2023, em cerimônia a ser realizada em Zurique, na Suíça. Messi é o favorito ao prêmio no masculino e tem como principais concorrentes Benzema e Mbappé.

Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?