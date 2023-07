A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Lula critica Ancelotti na seleção: "Por que ele não resolve o problema da Itália?" Presidente brasileiro defendeu Fernando Diniz no cargo: 'Sou fã (...) Ele tem personalidade, criatividade e comando no vestiário'

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o fato de que Carlo Ancelotti poderá dirigir a seleção brasileira. O mandatário se declarou torcer por Fernando Diniz, que comandará a amarelinha até a chegada do italiano em meados de 2024.

— Gosto de Ancelotti, mas ele nunca foi técnico da Itália. Por que ele não resolve o problema da Itália, que nem jogou a última Copa do Mundo? — disse Lula em entrevista ao SBT.

Com uma carreira de sucesso à frente de clubes europeus, Ancelotti assumirá a direção técnica do pentacampeão mundial a partir da Copa América de 2024, disse nesta terça-feira o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

O torneio continental será realizado nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho do ano que vem.

Ancelotti, de 64 anos, que nunca comandou uma seleção, chegará à 'canarinha' assim que terminar seu contrato com o Real Madrid, que termina em 30 de junho de 2024, disse à AFP uma fonte sênior da CBF, que pediu para não ser citado.

O europeu, que será o primeiro estrangeiro no comando da seleção brasileira em quase seis décadas, e os merengues não se pronunciaram sobre o anúncio do presidente do órgão máximo do futebol brasileiro.

— É muito fácil comandar um time na Europa com onze jogadores da seleção. Difícil é chegar aqui e comandar o Corinthians. Quero ver se o Ancelotti se daria bem no Corinthians — disse Lula a seu time de coração, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão.



Diniz, por sua vez, foi anunciado pela CBF nesta terça-feira como técnico interino. Ele vai comandar a seleção em setembro nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru.

O técnico paulista de 49 anos assinou contrato de um ano, até a chegada de Ancelotti, e vai conciliar a função de técnico do Fluminense carioca com a de técnico.

— Sou fã do Diniz (...) Ele tem personalidade, criatividade e comando no vestiário — disse Lula.

O presidente de esquerda, porém, questionou se conseguiria "montar um bom time" porque, em sua opinião, o Brasil não tem uma geração "muito boa" de jogadores.

— O problema não é o Diniz, o problema é que hoje não temos a qualidade de jogadores que tínhamos noutros tempos — afirmou, reiterando uma reclamação que já tinha feito no mês passado.

Embora os clubes brasileiros dominem a América do Sul e o país seja o principal exportador de jogadores de futebol, a seleção brasileira não conquista o título mundial desde 2002.

