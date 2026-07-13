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Copa do Mundo Lula critica que apenas um jogador da Seleção voltou ao Brasil após eliminação na Copa O defensor Danilo, do Flamengo, foi o único jogador que voltou ao Brasil na semana passada, após a derrota por 2 a 1 da equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Noruega

"Que vergonha!", disse nesta segunda-feira (13) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao criticar o fato de apenas um dos 26 jogadores que defenderam a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ter retornado ao país após a eliminação nas oitavas de final.

O defensor Danilo, do Flamengo, foi o único jogador que voltou ao Brasil na semana passada, após a derrota por 2 a 1 da equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Noruega.

"Mandei um recado para o Ancelotti. Quase não tinha ninguém para voltar no avião da Seleção. Que vergonha!", comentou Lula, entre risos, durante um evento em São Paulo.

"Se tivesse ganho, estava todo mundo dançando aqui", acrescentou, em tom de brincadeira.

Lula visitou o Instituto Mauá de Tecnologia, dedicado ao ensino técnico-científico.

O presidente afirmou ter ficado impressionado com um robô desenvolvido por um dos estudantes da instituição.

"O menino fez um robô agressivo, parecia o [Kylian] Mbappé ou o [Erling] Haaland. Eu falei para o Ancelotti: 'Se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", brincou.

A Seleção Brasileira conquistou o último de seus cinco títulos mundiais na Copa do Mundo de Coreia do Sul e Japão, em 2002.

Na quarta-feira passada, o avião da equipe aterrissou no Rio de Janeiro, três dias depois da derrota para a Noruega, liderada por Erling Haaland, autor dos dois gols noruegueses na partida.

Danilo recusou-se a dar declarações à imprensa: "Já falei bastante, tá bom?".

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