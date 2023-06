Lula critica seleção brasileira sem "homens" nem técnico: "Não está preparada para grandes eventos"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou lamentar que a seleção brasileira não esteja preparada, atualmente, para grandes eventos. Durante live exibida nesta terça-feira pelo YouTube, o petista destacou achar "triste" que a principal equipe do futebol nacional ainda não tenha um treinador desde que o último comandante, Tite, saiu após a eliminação na Copa do Mundo do Catar.

"Eu acho que é triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. E o mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem jogador da qualidade que a gente teve em 1970" disse Lula.

Na conversa com o jornalista Marcos Uchoa, Lula disse que, nos anos 1970, os jogadores eram "homens formados" e "calejados".

"A gente não tinha só menino, a gente tinha homem jogando, a começar pelo Pelé, com 30 anos de idade" afirmou o mandatário, citando o Rei do Futebol, que foi campeão do mundo em 1970, mas também em 1962 e em 1958, quando tinha apenas 17 anos.

Falando do futebol no país, Lula citou o exemplo do clube de coração, o Corinthians — que, segundo ele, "está caindo aos pedaços". O presidente disse que, ao assistir aos jogos do Timão, tem "vontade de deitar no sofá e não levantar, de vergonha". Ele disse que a equipe não tem jogado bem, assim como o seu time no Rio de Janeiro, o Vasco.

"Mas o futebol brasileiro não está bem. A gente não é mais o melhor futebol do mundo. Hoje a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vem com 17 anos e compra eles com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro. Então eu lamento que a nossa seleção não esteja preparada para disputar grandes eventos" afirmou Lula.

O mandatário lembrou ainda que a seleção sub-20 do Brasil perdeu no começo do mês para Israel, apesar de ter no elenco jogadores experientes. "Não tem explicação", disse o petista.

O confronto das quartas de final entre Brasil e Israel pelo Mundial sub-20 foi decidido na prorrogação, quando o time israelense conseguiu virar o jogo por 3 a 2, mesmo desperdiçando dois pênaltis. A seleção se despede da competição, sediada na Argentina, com uma sensação de frustração.

