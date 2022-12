A- A+

Pelé Lula dá aval para futuro governo rebatizar porto de Santos com o nome de Pelé A homenagem ao Rei do Futebol foi sugerida pelo deputado federal eleito Paulo Alexandre (PSDB-SP) ao presidente eleito nesta sexta-feira

O futuro governo planeja rebatizar o porto de Santos (SP), o maior da América Latina, de Porto de Santos Pelé. A homenagem ao Rei do Futebol foi sugerida pelo deputado federal eleito Paulo Alexandre (PSDB-SP) ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O pleito foi levado ao novo ministro de Aeroportos e Portos, Marcio França, e ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que deu o aval para a mudança.

França tomará posse no cargo na segunda-feira e, no mesmo dia, botar em prática as providências para mudança de nome do porto. Além disso, o futuro ministro já indicou que não pretende dar continuidade ao processo de privatização do porto, que vinha sendo planejado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro.

O plano do governo é conceder áreas específicas, mantendo o controle de toda o setor portuário. Segundo integrantes da equipe de Lula, o presidente eleito avalia comparecer ao velório de Pelé, na segunda-feira, depois da cerimônia de posse.

