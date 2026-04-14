Lula diz que Ancelotti o perguntou se deveria convocar Neymar para a Copa do Mundo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista, que o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, perguntou a ele se o atacante Neymar, do Santos, deveria ir para a Copa do Mundo deste ano.



Lula concedeu uma entrevista, nesta terça-feira (14), à TV 247, em parceira com Revista Fórum e DCM. Ao final da conversa, em tom descontraído, foi perguntado ao presidente sobre a presença do jogador na seleção.



Em resposta, Lula afirmou que conversou com o técnico Carlo Ancelotti e que o jogador foi assunto. "Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem de ser profissional".

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O presidente ainda disse que o jogador pode ter como espelho outros craques do futebol, no que diz respeito à preparação. "Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, ele pode se espelhar no Messi, e ele vai para a seleção porque é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem de querer ir pelo futebol", afirmou.



Neymar não esteve em nenhuma lista final de convocação de Carlo Ancelotti, que já afirmou esperar uma melhora física do jogador, e não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. A convocação oficial para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e deve conter 26 jogadores. O presidente ainda disse que o jogador pode ter como espelho outros craques do futebol, no que diz respeito à preparação. "Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, ele pode se espelhar no Messi, e ele vai para a seleção porque é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem de querer ir pelo futebol", afirmou.Neymar não esteve em nenhuma lista final de convocação de Carlo Ancelotti, que já afirmou esperar uma melhora física do jogador, e não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. A convocação oficial para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e deve conter 26 jogadores.

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