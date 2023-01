Lula diz que, por Messi, torceu pela Argentina na Copa: ' Agora que foi, chega! É a vez do Brasil'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (23), em Bueno Aires, que torceu pela vitória do time argentino na final da Copa do Mundo em 2022.

"Torci para a Argentina na final. Achava que o Messi não poderia terminar a carreira sem ser campeão do mundo. Agora que foi, chega! É a vez do Brasil", declara Lula.

Em sua primeira viagem internacional do mandato, Lula reafirmou o compromisso de fortalecer as relações entre os dois países vizinhos, como “parceiros de todas as horas”. É a primeira agenda internacional do novo governo Lula.

"Hoje é o começo de uma nova História. Estejam certos que a Argentina será tratada com o carinho e o respeito que ela sempre mereceu. Que nem o futebol será motivo de nos dividir porque os interesses econômicos de nossos torcedores são maiores que os dirigentes de nossos países", disse.

