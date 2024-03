A- A+

"IMPERDOÁVEL" Lula diz que Robinho deve cumprir no Brasil condenação por estupro na Itália O presidente considerou o estupro um crime "imperdoável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (11) que o ex-jogador de futebol Robinho deveria cumprir no Brasil sua condenação por estupro imposta na Itália, poucos dias antes de a Justiça brasileira decidir sobre o assunto.

"O Robinho já foi condenado na Itália e era pra ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado esse mês. Eu espero [...] que ele pague o preço da irresponsabilidade dele", afirmou Lula.

O presidente considerou o estupro um crime "imperdoável".

"Todas as pessoas que cometem crime de estupro tem que ser presas. A pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia das partes que estão em jogo", disse Lula.

O ex-atacante da seleção brasileira foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem em Milão em 2013, quando ele jogava pelo Milan. A sentença foi confirmada em última instância em janeiro de 2022.

No entanto, Robinho, de 40 anos, reside no Brasil, que não permite a extradição de seus cidadãos.

A Itália pediu há pouco mais de um ano ao Brasil que aplicasse então a pena em seu território e em 20 de março um tribunal decidirá sobre esse pedido.

Por enquanto, o ex-jogador está proibido de sair do país.

Lula disse que Robinho "teve mais sorte do que 99% do jovem brasileiro, ganhou muito dinheiro e se tornou muito famoso. Não precisava fazer isso com a menina", uma albanesa que comemorava seu 23º aniversário em uma boate de Milão.

As declarações de Lula ocorrem pouco depois de outro jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves, ser condenado a quatro anos e meio de prisão na Espanha por estuprar uma mulher nos banheiros de uma discoteca de Barcelona no final de 2022.

