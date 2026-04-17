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Oscar Schmidt Lula e Ministério do Esporte homenageiam Oscar Schmidt: 'Maior ídolo da história do basquete" Lenda do esporte mundial morreu nesta sexta aos 68 anos, em São Paulo

As homenagens a Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira (17), em São Paulo, aos 68 anos, seguem a todo vapor. Poucas horas após o falecimento da lenda do esporte brasileiro, o presidente Lula publicou, em seu perfil nas redes sociais, um texto que relembra feitos do ídolo do basquete mundial.

"Oscar Schmidt, o "Mão Santa", foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção. Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível. Disputou cinco Olimpíadas e se tornou o maior pontuador da história dos Jogos", escreveu Lula.

Oscar Schmidt, o "Mão Santa", foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção.



Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e… — Lula (@LulaOficial) April 17, 2026

O Ministério do Esporte, por sua vez, reforçou a "carreira brilhante" e as "marcas impressionantes" de Oscar, como os 49.737 pontos que o colocam como o segundo maior pontuador da história do basquete mundial, atrás somente de Lebron James.

Leia um trecho da nota do Ministério do Esporte:

"Pela Seleção Brasileira, (Oscar) deixou um legado inesquecível, é o maior cestinha da história, com 7.693 pontos. Destaque para a histórica conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, sobre os anfitriões norte-americanos, além de participações memoráveis em cinco edições dos Jogos Olímpicos: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996, sempre com atuações de excelência e protagonismo. Nascido em Natal (RN), Oscar Daniel Bezerra Schmidt não apenas elevou o nome do Brasil no cenário esportivo internacional, como também inspirou gerações de atletas e apaixonados pelo basquete, tornando-se um símbolo de talento, dedicação e amor ao esporte. Neste momento de dor, o Ministério do Esporte se solidariza com familiares, amigos, fãs e toda a comunidade esportiva, expressando suas mais sinceras condolências. Seu legado permanecerá eterno na história do esporte brasileiro e mundial."

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