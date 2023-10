A- A+

FUTEBOL Lula exalta Messi como exemplo para brasileiros em busca da Bola de Ouro: "Não combina com farra" Atleta argentino foi eleito nessa segunda-feira (30) como o melhor jogador do mundo pela oitava vez

Nesta terça-feira (31), presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),citou o argentino Lionel Messi, vencedor da Bola de Ouro como melhor jogador do mundo pela oitava vez na segunda (30), como um exemplo para jogadores brasileiros.

Em suas redes sociais, Lula afirmou que, para chegar ao topo do futebol como Messi, é preciso ser "profissional", e que um posto desse tipo "não combina com farra".

"O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", afirmou o presidente Lula.

Confira, abaixo, o pronunciamento de Lula:

Lionel Messi foi eleito pela oitava vez como melhor jogador do mundo pela revista France Football e se tornou o maior vencedor da história do prêmio, superando Pelé, que conquistou sete Bolas de Ouro de forma retroativa, em 2015, já que, até 1995, a honraria só era concedida a atletas europeus.



Nesta edição da Bola de Ouro, o principal fator para Messi conquistar o prêmio foi a sua grande performance na Copa do Mundo do Catar de 2022, quando ele comandou a Argentina ao título mundial. O atacante foi vice-artilheiro do torneio, com sete gols, e eleito Melhor Jogador da competição.



O principal nome do Brasil nesta edição do prêmio foi o atacante do Real Madrid Vinicius Jr., que figurou na sexta colocação. Com o resultado da votação, o atleta se tornou o brasileiro mais bem colocado na premiação desde o goleiro Alisson, do Liverpool, que foi o sétimo da lista de 2019, e Neymar, que ficou na terceira posição em 2017.



