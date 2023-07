A- A+

Futebol Lula posa com camisa do Central no Palácio do Planalto Pernambucano, presidente já disse publicamente que torce por Náutico e Corinthians

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu das mãos da senadora Teresa Leitão (PT) uma camisa do Central, de Caruaru. O presente foi dado durante encontro em Brasília para tratar do contrato do Governo de Pernambuco com a Caixa Econômica Federal. Quem estava presente foi a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).



Pernambucano, Lula é torcedor do Náutico e do Corinthians. O presidente constantemente faz analogias de futebol. Recentemente, fez uma envolvendo o Timbu e o rival, o Sport.





A fala do presidente foi publicada no perfil do Palácio do Planalto, no Twitter. “Eu não quero saber de que partido o prefeito e o governador são, se torce pro Náutico ou pro Sport… o que eu quero saber é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer. Se o povo estiver, nós vamos lá fazer!”, disse durante o encontro.

Veja também

PROTESTO Grupo de torcedores do Santa Cruz protesta na frente do Arruda; trânsito é prejudicado