Olimpíadas 2024 Lula parabeniza Rebeca Andrade por ouro no solo em Paris: 'Maior medalhista olímpica' No Chile, presidente do Brasil usou as redes sociais para celebrar o feito de Rebeca, na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a atleta Rebeca Andrade pelo inédito ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta segunda-feira. Com a conquistar, a ginasta se torna a maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. A ginasta subiu ao pódio em seis oportunidades em duas edições dos Jogos Olímpicos.



Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!



@ricardostuckert pic.twitter.com/ZCzyUWfe5E — Lula (@LulaOficial) August 5, 2024

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu Lula em publicação na rede social X (antigo Twitter). A publicação é seguida de uma foto do chefe do Executivo com a atleta.





Rebeca foi a segunda a se apresentar no solo nesta segunda-feira e recebeu 14,166 dos juízes. Favorita ao ouro e principal ameaça, a americana Simone Biles cometeu foi penalizada por sair duas vezes do tablado e ficou com a prata com 14,133.



Em Paris-2024, a atleta brasileira havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e no salto. Na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

