Copa do Mundo Lula recebe delegação da FIFA para avaliar candidatura de Brasil para sediar a Copa Feminina de 2027 Encontro está marcado para às 16h, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira (21) com o ministro do Esporte, André Fufuca, e com a comitiva oficial da FIFA que está no país para inspecionar o Brasil como parte da candidatura para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027.

O encontro está marcado para acontecer às 16h, no Palácio do Planalto. Antes, a comitiva irá ao Mané Garrincha para avaliação do espaço, além de realizar uma visita à rede hoteleira e ao centro do treinamento do Brasiliense.

Ao todo, 10 cidades fazem parte do projeto de candidatura do Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Tofas elas receberam jogos da Copa masculina, em 2014. A candidatura do Brasil tem o apoio da Conmebol.

A FIFA terá que definir neste ano a sede da Copa do Mundo feminina. As demais candidaturas são a binacional de Estados Unidos e México e a de três países - Alemanha, Bélgica e Holanda - enquanto a África do Sul apresentou uma candidatura única, assim como o Brasil.

Em março, quando recebeu no Palácio da Alvorada o Tour da Taça da Copa do Mundo Feminina da Fifa, Lula afirmou que tinha compromisso de dar suporte à intenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de sediar a Copa em 2027 e afirmou que o país já possui a infraestrutura necessária em razão do mundial masculino de 2014.

— O governo, por meio da Presidência, do Ministério do Esporte, do Itamaraty, estará à disposição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fazer o que for necessário, para que a gente consiga trazer, em 2027, a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. Será um evento extraordinário, motivador, da construção de uma consciência política junto ao povo brasileiro, para que ele entenda a participação da mulher efetivamente em todos os cantos em que ela puder participar, onde ela quiser, do jeito que ela quiser — afirmou Lula na ocasião.

