Copa do Mundo Lula recebe ministras no Alvorada para assistir primeiro jogo da seleção feminina na Copa do Mundo O jogo de estreia será contra o Panamá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira ministras de estado no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, para assistir o primeiro jogo da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. O jogo de estreia será contra o Panamá.

Participam do encontro:

Ministra Margareth Menezes (Cultura)

Ministra Nísia Trindade (Saúde)

Ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento)

Ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação)

Ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação)

Ministra Cida Gonçalves (Mulheres)

Ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas)

Secretária-Executiva e Ministra em exercício do Esporte, Juliana Agatte

Presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros

Presidenta da CAIXA, Rita Serrano

O evento ocorre em meio às negociações do Palácio do Planalto com o Centrão — PP e Republicanos — para acomodar indicados das legendas na esplanada e aumentar o apoio ao governo no Congresso Nacional. Nesse processo, são consideradas algumas baixas femininas em postos de comando.

A primeira troca concretizada foi no Ministério do Turismo, com a saída da ex-ministra Daniela Carneiro. Em seu lugar, assumiu o deputado federal Celso Sabino (União-PA). A presidente da Caixa, Rita Serrano, e a ministra Luciano Santos (Ciência e Tecnologia) também estão com os cargos na mira do Centrão.

O Ministério da Gestão, comandado por Esther Dweck, também pode acabar entrando na possível reforma ministerial. Como mostrou o Globo, a eventual saída de Esther do primeiro escalão não enfrentaria grande resistência entre os petistas. A ministra, apesar de afinada com o partido, é considerada um quadro técnico.

Além disso, um dos cenários estudados considera ainda a saída de Cida Gonçalves do comando do Ministério das Mulheres para acomodar a ministra Luciana Santos, caso sua pasta seja mesmo dada ao Centrão.



Treino da seleção

No começo de julho, Lula e Janja acompanharam o treino da seleção feminina em Brasília para o último amistoso antes da Copa do Mundo. Na ocasião, o casal presidencial estava acompanhado pelos ministros Paulo Pimenta (Secom), Ana Moser (Esportes), Anielle Franco (Igualdade Racial), Cida Gonçalves (Mulher) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral).

Lula e Janja ganharam uma camisa oficial da seleção. O presidente também recebeu o modelo preto da campanha anti-racismo escrito "Vini Jr.10".

