Futebol Lula recebe visita de Gui, torcedor "xodó" do Vasco Presidente do Brasil brincou com o jovem dizendo que, no Rio de Janeiro, ele torce pelo Vasco, além de ter Corinthians e Náutico como clubes do coração

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta terça (7) a visita de Guilherme, de nove anos, torcedor do Vasco. Nas redes sociais, Lula postou um vídeo do encontro.

"Sou muito fã de Juninho Pernambucano, que foi um grande jogador do Vasco. Fui amigo também de Roberto Dinamite, que foi o melhor centroavante do Vasco. Eu entrei no Vasco por causa do Bellini, que foi capitão da Seleção Brasileira em 1958. Botamos pra quebrar em cima do Botafogo, né? Sou corintiano em São Paulo e vascaíno no Rio. Você tem que ser corintiano em São Paulo", brincou.

Confira o vídeo abaixo.

Hoje fiz um novo amigo, que é vascaíno no Rio e que, a partir de agora, é corintiano em São Paulo. O menino Gui me emocionou. Assim como eu, ele é apaixonado por futebol.



@ricardostuckert pic.twitter.com/G8Z5oLfzOK — Lula (@LulaOficial) November 7, 2023

