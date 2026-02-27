A- A+

BRASIL Lula se reúne com medalhista dos Jogos Olímpicos de Inverno Nascido na Noruega e filho de brasileira, Lucas Pinheiro Braathen ganhou medalha de ouro no sloan gigante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com Lucas Pinheiro Braathen, atleta que ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. Ele foi campeão no sloan gigante, e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a medalha na competição, além do primeiro ouro na história da América Latina.

Nascido em Oslo, capital norueguesa, Lucas é filho de Bjørn Braathen com a brasileira Alessandra Pinheiro de Castro. No encontro, Lula afirmou que o atleta deu muito orgulho ao país e disse ainda que ele é “mais brasileiro do que muita gente que mora” no Brasil.

— Pode ter certeza que você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país —disse o petista.

O presidente afirmou também que o atleta merece o reconhecimento e consideração do governo brasileiro e da sociedade e que ele se tornou uma “figura muito especial para nós”. Ele disse que o fato de Lucas Pinheiro ter escolhido o Brasil “como a sua pátria” para competir nas Olimpíadas é “motivo de muito orgulho” e merecedor “de todos os elogios”.

Lula exaltou também o Bolsa Atleta em sua fala, dizendo que é necessário dar oportunidades para os jovens e que empresários, por mais que tenham interesse em ajudar, não patrocinam pessoas que não sejam famosas. O presidente disse que é um “pagamento de gratidão ao Brasil” às pessoas que praticam esportes.





O atleta disse também que tem como “propósito” inspirar as próximas gerações para que elas tenham “coragem de seguir” seus sonhos.

— Representar as minhas cores, os meus valores verdadeiros e manter conexão com o meu propósito, que é mais profundo que essa medalha. E o Brasil me deu essa liberdade de me expressar— disse Lucas, ao ser questionado pelo presidente sobre os motivos que o levaram a escolher disputar a competição representando o Brasil.

Além de Lula, também participaram do encontro a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, os ministros André Fufuca (Esporte) e Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a senadora Leila Barros (PDT-DF), e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, entre outros.

A primeira-dama disse que achou “espetacular” o fato de que o Brasil, apesar de não ter tradição na competição, ter parado para acompanhar a performance do atleta.

—Você passou essa vontade de ganhar essa medalha tão forte para o povo brasileiro que o povo ficou te assistindo. O Brasil vibrou muito com a sua medalha, foi muito importante, abriu uma perspectiva nova— afirmou Janja.

Antes da conquista de Lucas Pinheiro, o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, era a 9ª colocação de Isabel Clark no snowboard cross na edição de Turim 2006. Depois dela, Nicole Silveira, do skeleton, foi quem levou a bandeira brasileira mais longe nos Jogos, com o 13º lugar em Pequim 2022.

