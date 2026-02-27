Sex, 27 de Fevereiro

BRASIL

Lula se reúne com medalhista dos Jogos Olímpicos de Inverno

Nascido na Noruega e filho de brasileira, Lucas Pinheiro Braathen ganhou medalha de ouro no sloan gigante

Lucas Pinheiro leva ouro no Slalom gigante, nos Jogos Olímpicos de Inverno Lucas Pinheiro leva ouro no Slalom gigante, nos Jogos Olímpicos de Inverno  - Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com Lucas Pinheiro Braathen, atleta que ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. Ele foi campeão no sloan gigante, e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a medalha na competição, além do primeiro ouro na história da América Latina.

Nascido em Oslo, capital norueguesa, Lucas é filho de Bjørn Braathen com a brasileira Alessandra Pinheiro de Castro. No encontro, Lula afirmou que o atleta deu muito orgulho ao país e disse ainda que ele é “mais brasileiro do que muita gente que mora” no Brasil.

— Pode ter certeza que você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país —disse o petista.

O presidente afirmou também que o atleta merece o reconhecimento e consideração do governo brasileiro e da sociedade e que ele se tornou uma “figura muito especial para nós”. Ele disse que o fato de Lucas Pinheiro ter escolhido o Brasil “como a sua pátria” para competir nas Olimpíadas é “motivo de muito orgulho” e merecedor “de todos os elogios”.

Lula exaltou também o Bolsa Atleta em sua fala, dizendo que é necessário dar oportunidades para os jovens e que empresários, por mais que tenham interesse em ajudar, não patrocinam pessoas que não sejam famosas. O presidente disse que é um “pagamento de gratidão ao Brasil” às pessoas que praticam esportes.

 

O atleta disse também que tem como “propósito” inspirar as próximas gerações para que elas tenham “coragem de seguir” seus sonhos.

— Representar as minhas cores, os meus valores verdadeiros e manter conexão com o meu propósito, que é mais profundo que essa medalha. E o Brasil me deu essa liberdade de me expressar— disse Lucas, ao ser questionado pelo presidente sobre os motivos que o levaram a escolher disputar a competição representando o Brasil.

Além de Lula, também participaram do encontro a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, os ministros André Fufuca (Esporte) e Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a senadora Leila Barros (PDT-DF), e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, entre outros.

A primeira-dama disse que achou “espetacular” o fato de que o Brasil, apesar de não ter tradição na competição, ter parado para acompanhar a performance do atleta.

—Você passou essa vontade de ganhar essa medalha tão forte para o povo brasileiro que o povo ficou te assistindo. O Brasil vibrou muito com a sua medalha, foi muito importante, abriu uma perspectiva nova— afirmou Janja.

Antes da conquista de Lucas Pinheiro, o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, era a 9ª colocação de Isabel Clark no snowboard cross na edição de Turim 2006. Depois dela, Nicole Silveira, do skeleton, foi quem levou a bandeira brasileira mais longe nos Jogos, com o 13º lugar em Pequim 2022.

