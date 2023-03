Lula usa Sport e Náutico como exemplos durante reunião em Brasília

A- A+

Sport e Náutico foram assunto, nesta sexta-feira (10), na boca de ninguém mais ninguém menos que o Presidente da República. Durante reunião com prefeitos, Lula citou os dois clubes pernambucanos para falar sobre repasses do Governo Federal.

A fala do presidente foi publicada no perfil do Palácio do Planalto, no Twitter. “Eu não quero saber de que partido o prefeito e o governador são, se torce pro Náutico ou pro Sport… o que eu quero saber é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer. Se o povo estiver, nós vamos lá fazer!”, disse durante o encontro.

Após a declaração de Lula, alvirrubros e rubro-negros passaram a se manifestar na publicação, reproduzindo comentários que ressaltassem seus respectivos clubes.

