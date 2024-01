A- A+

ESPORTES Luta contra Anthony Joshua pagará a Ngannou o dobro de duelo contra Tyson Fury; veja valores Camaronês ex-campeão peso-pesado do UFC fez boa estreia no boxe, apesar da derrota para multicampeão; resultado foi contestado por especialistas

Está marcado para o dia 8 de março mais uma superluta de boxe. Pela segunda vez desde que deixou o UFC — no qual era detentor do cinturão dos pesos-pesados —, Francis Ngannou vai encarar um novo desafio depois de ser derrotado (em resultado controverso, criticado por especialistas) pelo multicampeão Tyson Fury.

Em megaevento organizado em Riad, capital saudita, o camaronês vai substituir Deontay Wilder (que acabou cortado após derrota recente) em confronto contra Anthony Joshua, que, na condição de ex-campeão mundial, entra como franco favorito para o duelo.

Apenas para participar do evento, o camaronês garantiu uma premiação mínima de 20 milhões de dólares, o dobro da que levou pelo confronto contra Fury (10 milhões).

O valor, no entanto, é bem inferior ao que o rival Joshua vai levar: algo próximo dos 50 milhões de dólares, que foi o valor pago a Tyson Fury por aceitar duelo contra Ngannou. Os valores foram divulgados pela revista Forbes. Vale lembrar que os lutadores ainda levam outras quantias, a depender de acordos de patrocínio, por exemplo, firmados até a luta.



Além da derrota em sua única participação no boxe profissional, Ngannou tem um cartel de 17 vitórias e três derrotas no MMA, sendo as últimas duas a conquista do cinturão do pesos-pesados do UFC, em nocaute sobre o então campeão Stipe Miočić, e a sua primeira e única defesa, quando venceu Ciryl Gane na decisão unânime.

Veja também

Futebol Destaque do Girona na temporada, Yan Couto admite sonho de jogar no Real Madrid; confira o vídeo