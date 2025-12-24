Qua, 24 de Dezembro

Boxe

Luta entre Jake Paul e Anthony Joshua tem audiência de 33 milhões e é a 3ª maior da NetFlix

Paul x Joshua só foi superada por Paul x Mike Tyson, de 2024, quando o número atingiu 108 milhõesPaul x Joshua só foi superada por Paul x Mike Tyson, de 2024, quando o número atingiu 108 milhões - Foto: Lynne Sladky/AP

A luta entre Jake Paul e Anthony Joshua, sexta-feira passada, em Miami, nos Estados Unidos, teve audiência de 33 milhões de visualizações na Netflix. Desta forma, tornou-se a terceira maior audiência do boxe no streaming.

Paul x Joshua só foi superada por Paul x Mike Tyson, de 2024, quando o número atingiu 108 milhões. O youtuber venceu o veterano ex-campeão por pontos, após oito assaltos de dois minutos.

Já o confronto entre os supermédios Terence Crawford e Saul Canelo Alvarez, em setembro passado, registrou 41 milhões. O americano tomou os cinturões do mexicano com um triunfo por pontos, após 12 rounds.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Jake Paul (@jakepaul)

Desde o ano passado, a Netflix disputa com o governo da Arábia Saudita a organização dos principais combates de boxe pelo mundo Em 2026, o streaming aposta no duelo exibição entre Mike Tyson e Floyd Mayweather.

