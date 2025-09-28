Dom, 28 de Setembro

BRIGA

Luta entre Popó e Wanderlei acaba em desclassificação e briga generalizada

"Cachorro Louco" foi advertido pelo juiz várias vezes, que descontou pontos em algumas ocasiões

Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada - Foto: TV Globo/Reprodução

A luta entre Acelino “ Popó” Freitas e Wanderlei “Cachorro Louco” Silva no Spaten Fight Night terminou antes do esperado neste domingo (28). Wanderlei foi desclassificado por golpes ilegais, resultando na briga generalizada entre as equipes dos lutadores.

"Cachorro Louco" foi advertido pelo juiz várias vezes, que descontou pontos em algumas ocasiões. Após a continuidade dos golpes não permitidos no boxe, ele foi desclassificado da competição.

Os treinadores de Wanderlei Silva discordaram da decisão, o que gerou uma briga entre as equipes dos lutadores. Na situação, socos e chutes foram trocados pelas equipes -- que levaram ao nocaute do ex-campeão de MMA.

Veja o vídeo abaixo:
 

Com o término antecipado da luta, Acelino Popó foi consagrado campeão da disputa que ocorreu hoje em São Paulo. Ao final da transmissão, os comentaristas da TV Globo alertaram que Wanderlei Silva estava passando por atendimento médico.
 

