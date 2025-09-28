A- A+

BRIGA Luta entre Popó e Wanderlei acaba em desclassificação e briga generalizada "Cachorro Louco" foi advertido pelo juiz várias vezes, que descontou pontos em algumas ocasiões

A luta entre Acelino “ Popó” Freitas e Wanderlei “Cachorro Louco” Silva no Spaten Fight Night terminou antes do esperado neste domingo (28). Wanderlei foi desclassificado por golpes ilegais, resultando na briga generalizada entre as equipes dos lutadores.

"Cachorro Louco" foi advertido pelo juiz várias vezes, que descontou pontos em algumas ocasiões. Após a continuidade dos golpes não permitidos no boxe, ele foi desclassificado da competição.

Os treinadores de Wanderlei Silva discordaram da decisão, o que gerou uma briga entre as equipes dos lutadores. Na situação, socos e chutes foram trocados pelas equipes -- que levaram ao nocaute do ex-campeão de MMA.



Veja o vídeo abaixo:



CENAS LAMENTÁVEIS!

A luta entre Popó e Vanderlei Silva termina em selvageria no ringue.



O “Cachorro Louco” caiu desacordado no chão após uma briga generalizada entre as equipes, causada pela sequência de infrações do lutador.#SpatenFightNight pic.twitter.com/QDFq8TIziD — Luiz Ricardo (@excentricko) September 28, 2025

Com o término antecipado da luta, Acelino Popó foi consagrado campeão da disputa que ocorreu hoje em São Paulo. Ao final da transmissão, os comentaristas da TV Globo alertaram que Wanderlei Silva estava passando por atendimento médico.



