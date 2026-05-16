Luta para evitar rebaixamento esquenta reta final do espanhol
Na parte inferior da tabela, com o Oviedo já rebaixado, nada menos que nove equipes estão agrupadas dentro de uma margem de quatro pontos
A LaLiga chega à sua 37ª e penúltima rodada com o título já feito a favor do Barcelona, mas com uma batalha acirrada ainda em curso para evitar o rebaixamento ou garantir vagas nas competições europeias.
Na parte inferior da tabela, com o Oviedo já rebaixado, nada menos que nove equipes estão agrupadas dentro de uma margem de quatro pontos.
Com seis pontos ainda em disputa, o Sevilla (12º colocado, quatro pontos acima da zona de rebaixamento) enfrentou o Real Madrid neste domingo (17), buscando selar matematicamente a sua permanência na elite.
A vitória conquistada na quarta-feira, fora de casa, contra o Villarreal, permitiu à equipe dar um passo decisivo rumo à zona de segurança, após ter flertado anteriormente com a zona de rebaixamento.
Os 'merengues', por sua vez, em meio ao processo eleitoral iniciado pelo presidente do clube, Florentino Pérez, seguem empenhados em encerrar a temporada com vitórias que podem ajudar a amenizar as polêmicas dos últimos dias.
Na quinta-feira, a equipe derrotou o rebaixado Oviedo por 2 a 0, em uma partida no Santiago Bernabéu, onde os torcedores manifestaram sua insatisfação com jogadores como Mbappé e Vinicius Junior.
Ao final desse jogo, o atacante francês se envolveu em uma discussão verbal, travada à distância, com seu treinador Álvaro Arbeloa. Mbappé alegou que o técnico havia dito aqui que ele era o "quarto atacante" da equipe, declarando que Arbeloa negou durante uma coletiva de imprensa poucos minutos depois.
Tensão no vestiário
"Eu disse a ele para manter a calma. Entendendo que esse tipo de coisa ganha as manchetes, mas é algo muito mais normal do que vocês imaginam", declarou Arbeloa neste sábado, tentando apaziguar um novo conflito dentro do vestiário.
Espanyol (14º) e Osasuna (13º) se enfrentam neste domingo em um duelo no qual o vencedor poderá dar um passo decisivo rumo à garantia de sua permanência na primeira divisão.
Os dois tempos estão empatados com 42 pontos e aquele que conseguir conquistar os três pontos poderá considerar sua permanência praticamente garantida.
“Resta apenas um último passo para alcançarmos esse maldito objetivo de uma vez por todas e, a partir daí, poderemos descansar, pois foi um ano difícil, e não foi o que esperávamos”, disse o técnico do Espanyol, Manolo González.
Os 'Pericos' conquistaram três pontos cruciais contra o Athletic Bilbao (2 a 0) na quarta-feira, sua primeira vitória de 2026, garantindo um fôlego muito necessário antes das duas últimas rodadas do campeonato.
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Luta por vagas europeias
A derrota foi um duro golpe para o Atlético em sua busca por vagas europeias, embora os bascos possam continuar o boato caso vençam o Celta no San Mamés.
A equipe galega (6ª colocada) após perder a chance de garantir o quinto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, defende agora sua vaga na Liga Europa.
“É extremamente significativo estarmos onde estamos agora, com nosso destino em nossas próprias mãos no que diz respeito à classificação europeia, restando apenas duas rodadas”, disse o técnico do Celta, Claudio Giráldez, na terça-feira.
O time celeste mantém uma vantagem de apenas dois pontos sobre o Getafe, que visita o Elche, outro clube que luta para escapar do rebaixamento.
O Elche está fora da zona de rebaixamento, embora esteja empatado (39 pontos) com o Mallorca, a equipa que actualmente é a primeira zona da degola.
O Barcelona, recém-sagrado campeão da LaLiga, buscará retomar o caminho das vitórias contra o Betis, após a derrota sofrida para o Alavés na quarta-feira.
Esse revés frustrou a ambição do tempo 'blaugrana' de alcançar a marca dos 100 pontos nesta temporada, objetivo secundário perseguido após terem garantido, com sucesso, o bicampeonato espanhol.
Nem o Betis, comandado pelo chileno Pellegrini, que já garantiu o quinto lugar e uma vaga na Liga dos Campeões, nem o Barça, têm algo em jogo nesta partida.
O Atlético de Madrid (4º), por sua vez, vai receber o Girona no que marcará o último jogo de Antoine Griezmann em casa antes de partir para se juntar ao Orlando na MLS.
Os 'rojiblancos', que perderam a final da Copa do Rei e foram eliminados nas semifinais da Liga dos Campeões, agora não aspiram a nada além de realizar atuações dignas em seus jogos restantes.
Programação da 37ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Domingo, 17 de maio
(14h00) Atlético de Madrid - Girona
Elche - Getafe
Real Oviedo - Alavés
Levante - Maiorca
Osasuna - Espanhol
Rayo Vallecano - Villarreal
Real Sociedad - Valência
Athletic Bilbao - Celta de Vigo
Sevilha - Real Madrid
(16h15) Barcelona - Betis
Classificação: Pts JVED GP GC SG
1. Barcelona 91 36 30 1 5 91 32 59
2. Real Madrid 80 36 25 5 6 72 33 39
3. Villarreal 69 36 21 6 9 67 43 24
4. Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 60 39 21
5. Betis 57 36 14 15 7 56 44 12
6. Celta de Vigo 50 36 13 11 12 51 47 4
7. Getafe 48 36 14 6 16 31 37 -6
8. Real Sociedad 45 36 11 12 13 55 56 -1
9. Athletic Bilbao 44 36 13 5 18 40 53 -13
10. Rayo Vallecano 44 36 10 14 12 37 43 -6
11. Valência 43 36 11 10 15 39 51 -12
12. Sevilha 43 36 12 7 17 46 58 -12
13. Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4
14. Espanhol 42 36 11 9 16 40 53 -13
15.Girona 40 36 9 13 14 38 53 -15
16. Alavés 40 36 10 10 16 42 54 -12
17. Elx 39 36 9 12 15 47 56 -9
18. Maiorca 39 36 10 9 17 44 55 -11
19. Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15
20. Real Oviedo 29 36 6 11 19 26 56 -30