Mundo Lutador de boxe sofre nocaute brutal em disputa de título e perde a memória das últimas seis semanas Jin Sasaki perdeu a luta no quinto assalto

O boxeador japonês Jin Sasaki, de 23 anos, não perdeu apenas a luta, como também a memória das últimas semanas após sofrer um nocaute brutal do adversário Brian Norman Jr, segundo o presidente da academia em que o japonês treina, Issei Nakaya.

Sasaki enfrentou o americano pelo título dos meio-médios (- 66,7 kg) da WBO (World Boxing Organization) em uma disputa em Tóquio, Japão.

A luta ocorreu nesta quinta-feira, no entanto, a informação foi veiculada pelo tablóide britânico "The Sun" neste domingo. De acordo com Nakaya, o jovem lutador, de 23 anos, após o evento, disse a ele:

"Eu nem me lembro que essa luta pelo título foi decidida".

O japonês já estava em desvantagem na luta, mas o nocaute ocorreu no quinto round. Após um forte cruzado de esquerda, ele caiu já sem consciência.

A parte de trás da cabeça de Sasaki bateu forte na lona e a equipe médica prontamente cuidou dele.

Sasaki ficou imóvel por mais de um minuto antes de ser retirado da arena e levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a uma série de testes neurológicos, como uma tomografia computadorizada.

Embora os exames tenham mostrado que ele não tinha ferimentos graves no cérebro e pôde ser liberado no mesmo dia, Nakaya informou ao jornal que o lutador sofreu uma perda de seis semanas.

"Não houve ferimentos físicos visíveis, mas vamos ficar de olho nele e ele voltará ao hospital amanhã para outro check-up", disse ao The Sun.

