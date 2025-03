Lutador de MMA é diagnosticado com doença rara e morre dias após combate; entenda

A- A+

O atleta de MMA amador Jake Sendler chamou atenção nas redes sociais ao morrer com apenas 21 anos devido a uma rara lesão muscular associada ao excesso de exercícios. A morte foi no último dia 13 de março, dez dias após uma luta com Caleb William, no evento "Hex Fight Series". Foram três rounds disputados, mas no final o australiano passou mal e foi imediatamente levado ao hospital, onde foi diagnosticado com rabdomiólise.

Os relatos são de que Sendler estava se comportando de forma errática na luta. Ele foi levado para um hospital em Melbourne, foi colocado em coma induzido, passou por múltiplas cirurgias e recebeu várias transfusões de sangue, mas não resistiu. A rabdomiólise é uma doença na qual os músculos se degradam devido ao esforço excessivo, a uma condição de saúde subjacente ou a um trauma.





Jake Sendler — Foto: Reprodução

Segundo o Daily Mail, um integrante da indústria das lutas afirmou que Sendler precisou perder uma quantidade perigosa de peso antes da luta. Foram de sete a oito quilos perdidos, o que pode ter complicado ainda mais o problema renal. Em entrevista ao periódico, a mãe do atleta, Sharone, afirmou que Jake senti fortes dores musculares e que ele estava com a urina mais escura do que o normal. Mesmo assim, ele não procurou médicos achando que os sintomas eram consequência dos treinos intensos.

“Ele continuou treinando, trabalhando e treinando outras pessoas, sem perceber que seu corpo estava entrando em colapso. Incrivelmente, mesmo com seus órgãos falhando, Jake entrou no ringue uma última vez e lutou corajosamente, demonstrando uma determinação e força incríveis”, diz o texto de homenagem em uma página criada para arrecadar fundos.





Jake Sendler em treinamento — Foto: Reprodução

O que é a rabdomiólise?

A rabdomiólise é uma síndrome grave caracterizada pela destruição das células musculares, liberando substâncias tóxicas na corrente sanguínea, como a mioglobina. Essa condição pode levar a insuficiência renal aguda, uma vez que os rins têm dificuldade em filtrar essas toxinas, causando danos progressivos. Além disso, o colapso muscular pode desencadear desequilíbrios metabólicos perigosos, afetando o funcionamento do coração e outros órgãos vitais.

Diversos fatores podem desencadear a rabdomiólise, como exercícios físicos intensos, especialmente em ambientes muito quentes, onde a desidratação e o superaquecimento corporal agravam o quadro. Traumas físicos, como agressões repetidas, acidentes de trânsito e soterramentos, também estão entre as principais causas da doença. Além disso, o uso de certas drogas, infecções graves e distúrbios genéticos podem aumentar o risco de desenvolvimento da síndrome.

Os sintomas da rabdomiólise incluem dores musculares intensas, inchaço, fadiga, febre, confusão mental e urina de coloração escura, sinalizando comprometimento renal. Se não tratada rapidamente, a doença pode evoluir para complicações graves, como arritmias cardíacas e falência múltipla de órgãos. O diagnóstico precoce e a hidratação adequada são essenciais para evitar consequências fatais e garantir a recuperação do paciente.

Veja também