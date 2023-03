Lutador de MMA morre aos 27 anos após acidente de moto

A- A+

O lutador Iuri Lapicus morreu aos 27 anos após se envolver em um acidente de trânsito na última sexta-feira. Ele, que era uma das promessas do MMA, ficou hospitalizado por três dias em estado de coma, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito nesta segunda-feira.

De acordo com informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Lapicus dirigia sua moto quando colidiu com outro carro. Ele chegou a ser transferido de helicóptero para o hospital Niguarda, em Milão.

O kickboxer italiano e parceiro de treinos de Iuri, Giorgio Petrosyan, lamentou a morte do amigo através das redes sociais. "Descanse em paz", escreveu.

Nascido na Moldávia, o lutador mudou para a Itália aos 15 anos e competia pela bandeira do país da Velha Bota. Com 16 lutas em sua carreira como profissional, Lapicus venceu 14 combates, sendo quatro por nocaute e 10 por finalização.

