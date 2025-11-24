Seg, 24 de Novembro

Tragédia

Lutador de MMA morre aos 31 anos após desmaiar durante luta nos EUA

Isaac Johnson colapsou perto do fim da luta em Chicago e teve morte confirmada no hospital

Isaac Johnson morreu após desmaiar durante uma lutaIsaac Johnson morreu após desmaiar durante uma luta - Foto: Reprodução/X

O lutador americano Isaac Johnson, de 31 anos, morreu após desmaiar durante uma luta realizada nos subúrbios de Chicago, nos Estados Unidos. Ele perdeu a consciência ainda no ringue, na noite de sexta-feira (21), durante o evento Matador Fighter Challenge, no Cicero Stadium, e teve o óbito confirmado na madrugada de domingo no Hospital Universitário Loyola, para onde foi levado de urgência.

O combate, na categoria de pesos-pesados de boxe tailandês, terminou de maneira trágica e mobilizou equipes de emergência. Segundo o promotor do evento, Joe Goytia, Johnson “colapsou perto do final do combate” e recebeu atendimento imediato da equipe médica. No entanto, não resistiu.

“Esperava nunca ter de escrever esta mensagem. Não tenho palavras para expressar o que sinto neste momento”, afirmou Goytia, em comunicado nas redes sociais. “Apresento as minhas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas de equipe.”

Goytia disse ainda à Fox 5 Washington que Johnson havia sido aprovado nos exames médicos obrigatórios antes de entrar no ringue.

As autoridades de Cicero abriram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte. A autópsia já foi realizada, mas o laudo definitivo que determinará a causa do óbito ainda não foi divulgado.

