luta Lutador de UFC usa camisa do Botafogo no Media Day para provocar rival flamenguista O australiano Steve Erceg apareceu, nesta quarta, com a camisa alvinegra para provocar o brasileiro Alexandre Pantoja

O futebol está presente no octógono do UFC 301. Desafiante do brasileiro Alexandre Pantoja pelo cinturão dos peso-mosca, na luta principal do UFC Rio deste sábado, o australiano Steve Erceg usou uma camisa do Botafogo, no Media Day, realizado no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, para provocar o rival flamenguista.

Steve Erceg, que entrará no octógono neste sábado contra o Pantoja, disse à imprensa que foi abraçado pelo Botafogo e decidiu usar a camisa no media day do UFC 301. O australiano ter usado a camisa alvinegra, na verdade, foi vista como uma espécie de provocação ao brasileiro, que é declaradamente torcedor do Flamengo.



"Estou com a camisa do Botafogo mostrando meu apoio. Sim (sou torcedor do Botafogo). Isso também (estar usando a camisa porque Pantoja é flamenguista), mas o Botafogo me convidou para o estádio deles e estou devolvendo esse apoio", disse Steve Erceg.

