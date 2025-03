Lutador leva multa de R$ 755 mil por dar 'ovada' em rival e iniciar tumulto em 'encarada' pré-ringue

A- A+

Chris Eubank Jr foi multado em £ 100.000 (R$ 755 mil, na cotação atual) após atingir o colega boxeador britânico Conor Benn no rosto com um ovo durante uma discussão acalorada na preparação para a luta do mês que vem.

Eubank já havia feito uma referência na coletiva de imprensa de Manchester do mês passado a dois testes de drogas em que Benn foi pego em 2022, o que levou a uma batalha de dois anos com as autoridades antidoping.

O Conselho Mundial de Boxe inocentou Benn em 2023 de uma infração de doping após decidir que um "consumo altamente elevado de ovos" constituía uma "explicação razoável" para o resultado positivo.

Apparently egg contamination was the reason for his two failed drugs tests. So I contaminated him with an egg pic.twitter.com/6P7iY9GY7f — Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) February 25, 2025

Enquanto os lutadores se encaravam no palco de Manchester em fevereiro, Eubank tirou um ovo do bolso e o esmagou contra o rosto de Benn, iniciando uma briga enquanto o promotor Eddie Hearn e o pai de Benn, Nigel, tentavam atingir Eubank e sua equipe.

"Após uma audiência perante os administradores do British Boxing Board of Control, Chris Eubank Jnr foi considerado culpado por violação do regulamento 25 (má conduta) por sua conduta na coletiva de imprensa em Manchester para a disputa Chris Eubank Jnr x Conor Benn em 26 de abril de 2025", disse o British Boxing Board of Control, em comunicado. "Os administradores do conselho multaram Chris Eubank Jnr na quantia de £ 100.000".





Eubank e Benn lutarão no Tottenham Hotspur Stadium de Londres em 26 de abril, tendo originalmente se enfrentado em outubro de 2022 antes dos testes de Benn darem positivo para o medicamento de fertilidade feminina clomifeno.

O atleta de 28 anos, que tem um histórico de 23-0, foi liberado para lutar no Reino Unido em novembro do ano passado, depois que a Agência Antidoping do Reino Unido anunciou que não apelaria contra uma decisão da National Painel Antidoping para suspender sua proibição, com o Conselho Britânico de Controle de Boxe também se recusando a apelar.

Eubank, 35, que tem um histórico de 34-3, defendeu suas ações dois dias depois em um segundo evento de mídia.

— Eu cruzei a linha? Durante todo esse processo, acho que muitas linhas foram cruzadas — disse. — Então, eu jogar um ovo em alguém que absurdamente afirma que foi a razão pela qual ele falhou em dois testes de drogas, acho que isso é leve, acho que ele mereceu o constrangimento do que aconteceu. Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso de novo, eu faria.

A luta dos pesos médios é uma batalha de concorrentes de segunda geração, revivendo a rivalidade Benn x Eubank na qual os pais dos rivais — Nigel Benn e Chris Eubank Sr. — lutaram em duas disputas ferozes no início dos anos 1990.

