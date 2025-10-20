A- A+

UFC Cansaço "vence" lutador invicto há 29 meses no UFC, que desiste antes do último round Reinier de Ridder não resiste ao ritmo e tem luta interrompida pelo corner em Vancouver

Brendan Allen sacudiu a divisão dos médios do Ultimate Fighting Championship (UFC) ao derrotar Reinier de Ridder por nocaute técnico (TKO), na noite de sábado, no UFC Fight Night em Vancouver. O duelo terminou de forma inesperada quando o corner do holandês, visivelmente exausto, decidiu interromper a luta antes do início do quinto round.

Com o resultado, Allen (26-7) pôs fim à invencibilidade de 29 meses de De Ridder (21-3), dominando o rival com forte controle no solo e golpes precisos. O americano, que entrou de última hora para substituir Anthony Hernandez, mostrou superioridade desde os primeiros rounds.

"É uma sensação boa fazer exatamente o que eu disse que faria", afirmou Allen, que pediu uma chance pelo cinturão contra o campeão Khamzat Chimaev (15-0). "Quando minha cabeça está limpa e estamos no caminho certo, sou o melhor do mundo", completou.

O treinador de De Ridder explicou a decisão de encerrar o combate.

"Vi muitos sinais de que era hora de parar. Meu trabalho é proteger a saúde do meu atleta. Ele teria continuado, mas preferi levá-lo para casa saudável", disse.



