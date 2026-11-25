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A lutadora pernambucana Maria Silva voltou do campeonato mundial de jiu-jitsu com o primeiro título internacional da carreira.



O torneio foi disputado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, e organizado pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, no início de novembro.

Natural do Recife, Maria Silva, de 38 anos, venceu três lutas no Golfo Pérsico, sendo duas por finalização e uma por decisão do árbitro.

O título foi válido pela categoria Master 1, na faixa Azul e na categoria Pesado. O esposo, Alex Flávio, também participou da competição e conquistou o terceiro lugar na modalidade dos paratletas.

Conquista

Em entrevista à Folha de Pernambuco no ano passado, a lutadora, que já acumulava títulos sul-americanos, nacionais e estaduais, comentou sobre o sonho de participar e conquistar um torneio de nível mundial.

"Esse sonho começou a crescer no meu coração, comecei a me organizar financeiramente e nos treinos para ir. Aconteceu, me organizei com minha família para ir. Fui bastante nervosa", iniciou a lutadora sobre a experiência na competição.

Antes de começar a disputa, Maria Silva teve dúvidas sobre o próprio desempenho.

"Eu não estava tão segura em relação ao meu desempenho por ser um evento de grande porte que reunia os melhores atletas da categoria de vários países, mas ao mesmo tempo acreditando no meu trabalho", afirmou.

Depois de realizar o sonho que já estava sendo almejado há mais de um ano, a lutadora reforçou o sentimento de felicidade.

"Um sentimento de conquista total e gratidão a Deus. Fiquei muito emocionada pela conquista e pelo retorno das pessoas que estavam torcendo por mim. Isso me faz acreditar cada vez mais que estou no caminho certo".

Próximos passos

Com o retorno ao Brasil, que aconteceu no dia 14 de novembro, a pernambucana ainda tem competições na agenda para finalizar o ano.

Neste sábado (28), ela disputará o CBJJE em São Paulo. Outro torneio será a etapa final do Pernambucano no dia 12 de dezembro.

"A vida continua no retorno ao Brasil com a rotina de treino e alimentação. Quando acabar a agenda do ano, já começo a me preparar com novos desafios e competições do ano que vem", completou.

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