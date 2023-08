Lutando contra ligas emergentes, tradicionais campeonatos europeus iniciam nesta sexta-feira (11)

A- A+

A bússola do futebol internacional não está mais apontando exclusivamente para a Europa. Até os principais reforços na atual janela de transferência saíram do Velho Continente e rumaram para ligas mais periféricas do mapa da bola. Depois da chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita e o recente embarque de Lionel Messi para os Estados Unidos, os tradicionais campeonatos europeus iniciam uma nova temporada sem duas das maiores estrelas do futebol mundial, nesta sexta-feira (11).

Novas rotas

Depois da última Copa do Mundo realizada no Catar, os países árabes aproveitaram o embalo e seguiram investindo no futebol, principalmente se utilizando de dinheiro estatal para isso. A primeira grande jogada foi a ida de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, da Arábia Saudita, no início de 2023. Depois do final da última temporada e de todo o barulho que CR7 levou para terras sauditas, foi anunciada o implemento do Fundo de Investimento Público.

Para fazer concorrência e elevar o nível técnico do Campeonato Saudita, os adversários não ficaram para trás , e antes mesmo do fim da última temporada europeia, os rumores de novas contratações surgiram ameaçando tirar outras grandes estrelas do futebol do principal palco. Depois de Cristiano, Karim Benzema - último vencedor da bola de ouro -, Kanté, Mané, Koulibaly, Roberto Firmino e entre outros cederam pelas propostas milionárias que já somam mais de R$ 1 bilhão nesta atual janela.

Por outro lado, o Inter Miami, do ex-jogador David Beckham, conseguiu convencer Lionel Messi a ir jogar na MLS. Maior vencedor de títulos de melhor jogador do mundo, Messi levou um grande furor para o mercado americano e atraiu ex-companheiros para atuar junto a ele, caso de Busquets e Jordi Alba.

Perspectivas dos grandes times

Na Espanha, a expectativa se dá novamente entre a disputa de Barcelona e Real Madrid. Os grandes rivais adotaram estratégias bem diferentes na janela de contratações.

Enquanto o Real investiu 103 milhões de euros em Jude Bellingham - maior contratação da janela - e reforçou o elenco com mais novos e promissores jogadores, o Barça conseguiu as principais aquisições sem custo, pegando Ilkay Gundogan - estrela da tríplice coroa do Manchester City - e Iñigo Martínez, zagueiro que era do Athletic Bilbao. Almeria x Rayo Vallecano às 14h30 e Sevilla x Valencia às 17h, iniciam os trabalhos na Penísula Ibérica.

Na França há a perspectiva da hegemonia do PSG ser desbancada. Depois de anos, o time da capital francesa aparece mais enfraquecido diante das iminentes saídas de Mbappé e Neymar. Por outro lado, o Olympique de Marsella investiu pesado, contratando Aubameyang e Renan Lodi, com promessa de lutar novamente pelo título da Ligue 1. Quem abre o campeonato é o jogo entre Nice x Lille, partida às 16h.

Campeonato Inglês promete

Principal liga do mundo, a Premier League, da Inglaterra, continuou atraindo estrelas de outros países. Atual campeão e conhecido por seu ataque, o Manchester City reforçou a defesa e fez a maior contratação da história de um zagueiro, investindo quase R$ 500 milhões em Gvardiol, defensor croata.

Vice-campeão, o Arsenal abriu a carteira e gastou cerca de 232 milhões de euros em Kai Havertz, Justin Timber e Declan Rice. No confronto de campeões e novamente favoritos ao título da próxima temporada, na Supercopa da Inglaterra, melhor para os londrinos que venceram nos pênaltis, no último fim de semana. City x Burnley fazem o primeiro e único jogo desta sexta, às 16h.

Correndo um pouco mais por fora, o Chelsea viu Nkunku, o maior esforço dos Blues na janela, ter uma lesão séria no joelho. O Liverpool passou por reformulação após uma fraca temporada Jurgen Kloop poderá contar agora com os talentos do argentino Macllister e do húngaro Szoboszlai no meio campo. As equipes fazem o primeiro confronto das grandes forças da Premier, neste domingo (13), às 12h30.

O Manchester United fez três grandes investimentos, destacando a promessa dinamarquesa Rasmus Holjund, percebido como o "Novo Haaland". Na contramão, o principal assunto do Tottenham é a iminente saída de Harry Kane para o Bayern de Munique. Buscando entrar de vez no seleto grupo, o Newcastle agora desenha um meio-campo com Joelinton, Bruno Guimarães e Sandro Tonali e aparece como forte candidato para uma vaga na Champions novamente.

