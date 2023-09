A- A+

Futebol Lutando pela classificação, Ceará enfrenta Londrina na Série B; veja onde assistir e escalações Com a equipe paranaense praticamente rebaixada, os cearenses precisam fazer o dever de casa para seguirem vivos na competição

O Ceará segue na luta pelo acesso. Nesta quarta-feira (6), o Vozão encara o Londrina pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, às 21h30.

HOJE TEM VOZÃO!



Ceará x Londrina

Estádio Presidente Vargas

Campeonato Brasileiro

21h30

Após a demissão de Guto Ferreira, o novo técnico do Ceará, Vagner Mancini, começou com o pé direito. Em sua estreia, derrotou o Criciúma por 1 a 0. A equipe está na décima colocação, com 38 pontos.

De acordo com os dados do departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os cearenses têm apenas 10,1% de chance de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, número que preocupa a torcida alvinegra.

O Londrina ocupa a 19ª colocação, com apenas 20 pontos, e 92.9% de chance de rebaixamento para a Série C. A equipe paranaense, comandada por Eduardo Souza, vem de quatro jogos sem vencer, e não deve representar ameaça para os cearenses.

Onde assistir: sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Ceará

Bruno Ferreira, Warley, Lucas Ribeiro, David Ricardo, Paulo Victor; Léo Santos, Guilherme Castilho, Jean Carlos; Erick, Barletta e Nicolas. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Willian Formiga e Saulo Mineiro estão no departamento médico. Luiz Otávio está suspenso.

Pendurados: Pagnussat, Léo Santos, Warley, Willian Formiga, Breno, Nicolas.

Londrina

Neneca; Ezequiel, Luan Freitas, Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Fabrício Baiano e Diego Jardel (Ariel ou Higor Leite); William Barbio, Lucas Coelho (Everton) e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza

Desfalques: Pedro Cacho (transição); Rafael Vaz e Paulinho Moccelin (suspensos).

Pendurados: Moisés, Neneca, Marcos Pedro e Lucas Coelho.

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

