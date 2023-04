A- A+

Campeonato Pernambucano Lutando por vaga no mata-mata do Pernambucano, Santa Cruz visita o Belo Jardim Em quinto, com 15 pontos, Tricolor precisa vencer para não depender de outros resultados para avançar para as quartas de final da competição

A derrota por 3x1 para o Íbis, no Arruda,pelo Campeonato Pernambucano, foi considerada uma das maiores vergonhas da história do Santa Cruz. Não somente pelo adversário ou o resultado, mas sim por um contexto ainda mais frustrante. O tropeço tirou a chance de o Tricolor garantir vaga na Série D 2024. Para ter um calendário nacional, o clube precisa obter neste ano o acesso à Série C ou torcer para que o Retrô consiga, fazendo com que a Cobra Coral, na pior das hipóteses, permaneça na quarta divisão. Vexame que pode aumentar caso a equipe não vença neste sábado (1º) o já rebaixado Belo Jardim (12º, com cinco pontos), na Arena de Pernambuco, pela rodada final do Estadual.



“Sabemos que o Belo Jardim já está rebaixado, mas todos os times que nos enfrentam jogam de forma diferente, puxando energia de onde não tem. Não será fácil. Precisamos estar concentrados para fazer os gols que temos de fazer. Só pensamos na vitória para nos classificarmos e pensarmos no mata-mata”, afirmou o atacante Lucas Silva, único atleta a disputar todas as 23 partidas realizadas pelo clube em 2023.



Em quinto no Pernambucano, com 15 pontos, o Santa Cruz precisa vencer para permanecer no G6 e avançar ao mata-mata. Se empatar ou perder, o Tricolor terá que secar os adversários que estão abaixo na tabela de classificação, casos de Central (6º, com 14), Salgueiro (7º, com 13), Porto (8º, com 13), Íbis (9º, com 12) e Maguary (10º, com 12).





Passar para as quartas de final do Estadual também mantém vivo o sonho do Santa em conseguir vaga nas Copas do Brasil e do Nordeste em 2024. Para participar do mata-mata nacional, o Tricolor tem que ser finalista do Pernambucano. Há também a possibilidade de garantir vaga mesmo caindo na semifinal. No caso, o sexto colocado também teria que chegar até a mesma etapa.



Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz só terá vaga direta na fase de grupos se for o campeão pernambucano. Se o título for do Sport ou do Náutico, o Tricolor terá lugar na etapa preliminar via ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Se outro time fora do Trio de Ferro da Capital levantar o caneco do Pernambucano, a vaga do pré-Nordestão ficará com a equipe de melhor colocação no Estadual, com exceção do campeão, do Sport (classificado via ranking) e Náutico (garantido na pré). Sendo assim, o Santa Cruz teria que, ao menos, ser semifinalista.



Ficha técnica



Belo Jardim

Lucas Alves; Vitor Carlos, Rivaldo, Van e Danilo Bala; Everson Ribeiro, Cirilo, Thomays e David Rodrigues; Adriel e Berg. Técnico interino: Lima



Santa Cruz

Michael; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius; João Erick, Anderson Paulista, Felipe Gedoz e Chiquinho; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: Nosso Futebol, TV Globo

