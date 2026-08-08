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LUTO Luto no futebol: Newell's Old Boys baixa bandeira a meio mastro após morte do pai de Messi Jorge Messi jogou nas categorias de base do clube de Rosário antes de deixar o futebol para cumprir serviço militar; Conmebol também prestou homenagem

A bandeira do Newell's Old Boys foi baixada a meio mastro nesta manhã, em Rosário, na Argentina, em homenagem a Jorge Messi, pai de Lionel Messi, que morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos.



O clube publicou um vídeo do momento nas redes sociais, como forma de marcar o luto pela morte de um de seus torcedores mais conhecidos e de uma figura ligada à história da família Messi.

Confira:

The Newell's flag being lowered to half-mast this morning as a mark of respect following the death of Jorge Messi.



(via @NecesidadEXT) pic.twitter.com/5OPrebOs9t — Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) August 8, 2026



Relação de Jorge com o Newell's

Antes de acompanhar a carreira do filho, Jorge Messi também teve uma relação direta com o futebol. Ele jogou nas categorias de base do Newell's Old Boys na juventude, atuando como meio-campista. A trajetória, porém, foi interrompida quando ele foi convocado para o serviço militar.

Fundado em 3 de novembro de 1903, em Rosário, na província de Santa Fé, o Newell's Old Boys é um dos clubes tradicionais do futebol argentino. A equipe leva o nome de Isaac Newell, educador e pioneiro do futebol na Argentina. Foi no clube que Lionel Messi deu seus primeiros passos no futebol antes de se mudar para a Espanha ainda criança.





Jorge Horacio Messi, além de pai, foi empresário e agente do atacante argentino e teve participação decisiva na condução de sua carreira. Ele acompanhou de perto a trajetória do filho desde a infância em Rosário até a consagração no futebol mundial.

A homenagem do Newell's se soma a outras manifestações após a morte. A Conmebol também lamentou a perda e prestou solidariedade a Lionel Messi e à família. "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor" publicou a entidade.

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