Pré-Olímpico Em meio ao luto por Walewska, seleção brasileira feminina perde para Turquia no Pré-Olímpico Essa foi a primeira derrota do Brasil no torneio disputado no Japão

Em meio ao luto pelo falecimento da campeã olímpica Walewska nesta sexta-feira (22), a seleção brasileira feminina foi superada pela Turquia por 3 sets a 0 (21/25, 27/29 e 19/25), pelo Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. As brasileiras entraram em quadra com braçadeiras em homenagem à eterna central.

Com a primeira derrota no Pré-Olímpico, o Brasil se manteve na terceira posição, agora com quatro pontos de desvantagem para Japão e Turquia, líder e vice-líder do grupo B respectivamente.

As duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Paris. O Brasil ainda entra em quadra contra Bélgica e Japão.

Apesar do desejo de conquistar a vaga no Pré-Olímpico, a derrota não preocupa tanto pelo fato do Brasil ser favorito a ficar com a vaga por conta da colocação no ranking da Federação Internacional de Vôlei (Fivb).

Uma das mais experientes do elenco, a central Thaisa comentou sobre o sentimento de entrar em quadra após a notícia triste sobre Walewska.

“Está doendo muito. Sabíamos que tínhamos que disputar esse jogo, nos juntamos e deixamos para chorar depois da partida. Foi difícil conter as lágrimas na nossa oração de pré-jogo. Temos mais dois jogos importantes para a classificação e hoje deixamos a desejar em algumas situações. Agora vamos sentir esse luto. Quando cheguei na seleção a Wal era uma das mais experientes. Aprendi muito com a postura dela. A Wal foi um espelho pela educação, o charme e a resiliência. Ela representou o Brasil lindamente. O esporte perde um grande ícone, uma representante de muito amor pelo voleibol", disse Thaisa.

Confira os próximos jogos da seleção brasileira no Pré-Olímpico:

23.09 (sábado) – Brasil x Bélgica às 4h (horário de Brasília) – TV Globo e sportv 2

24.09 (domingo) – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – sportv 2

