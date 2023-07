A- A+

Futebol Luva de Pedreiro conhece Cristiano Ronaldo e realiza sonho Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, postou nesta terça (18) o vídeo do encontro com Cristiano Ronaldo, na Espanha.

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, compartilhou um momento muito especial em suas redes sociais nesta terça-feira (18): o encontro com ninguém menos que Cristiano Ronaldo, seu maior ídolo. O influenciador digital mundialmente conhecido pelo bordão "receba", usado após gols em campos de terra, teve a oportunidade de realizar um dos seus maiores sonhos desde que começou a gravar vídeos.

O vídeo desse encontro emocionante foi postado por Luva de Pedreiro em colaboração com uma página dedicada ao futebol, a 433. No vídeo, o jovem influenciador relembrou todas as dificuldades que enfrentou ao longo de sua carreira, desde suas primeiras gravações até o momento mágico em que pôde conhecer o atacante multicampeão.

Em suas palavras, Luva de Pedreiro expressou a gratidão a Deus e aos seguidores, destacando que sempre considerou Cristiano Ronaldo sua grande inspiração. “Realizei meu sonho que era conhecer Cristiano Ronaldo, onde eu achava que seria impossível. Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desista dos seus sonhos. RECEBA” escreveu o Luva de Pedreiro.

“Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo isso e depois a vocês minha tropa. Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10 km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável”.

Para Luva de Pedreiro e todos os que o acompanhavam através das redes sociais desde o começo, chegar onde está hoje é algo verdadeiramente inacreditável, mas sua persistência e viralização global o levaram a esse momento especial ao lado de seu ídolo.

Em junho, Luva teve o privilégio de assistir à final da Champions League, na qual o Manchester City venceu a Inter de Milão por 1 a 0. Nessa ocasião especial, ele também teve a incrível oportunidade de encontrar um outro ídolo, o talentoso atacante norueguês, Erling Haaland, que foi o artilheiro e campeão da competição.

Extasiado com esse encontro memorável, Luva compartilhou um vídeo emocionante em suas redes sociais, registrando o momento em que se deparou com o atacante. A surpresa foi ainda maior quando Haaland retribuiu com carinho, usando o tradicional bordão do influenciador, dizendo "Receba". Na última sexta-feira (14) os dois se reencontraram e jogaram videogame juntos em um evento promovido pela EA Sports.

