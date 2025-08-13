Qua, 13 de Agosto

Atualização médica

Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba, diz namorada

Influenciador já realizou exames, mas aguarda diagnóstico médico para definir se terá alta

Luva de Pedreiro está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João PessoaLuva de Pedreiro está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa - Foto: Reprodução/Max

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, segundo sua namorada Távila Gomes.

O jovem deu entrada no local na manhã de terça-feira (12), e passou por exames para identificar o problema. Embora esteja com quadro estável, ainda não tem uma previsão de alta.

"Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu Távila em seu perfil no Instagram. "Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs", completou.

Esposa de Luva de Pedreiro publica stories no instagram sobre a internação do influencerNamorada de Luva de Pedreiro publica stories no instagram sobre a internação do influencer. Foto: Reprodução/Redes sociais.

 

O influenciador segue sob cuidados do hospital e aguarda conclusão dos médicos para próximos passos, segundo boletim de saúde obtido pela revista Quem.

"O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves deu entrada na manhã de hoje. Encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro. No momento, sem previsão de alta", informa o hospital à revista.

