Atualização médica Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba, diz namorada Influenciador já realizou exames, mas aguarda diagnóstico médico para definir se terá alta

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, segundo sua namorada Távila Gomes.

O jovem deu entrada no local na manhã de terça-feira (12), e passou por exames para identificar o problema. Embora esteja com quadro estável, ainda não tem uma previsão de alta.

"Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu Távila em seu perfil no Instagram. "Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs", completou.

Namorada de Luva de Pedreiro publica stories no instagram sobre a internação do influencer. Foto: Reprodução/Redes sociais.

O influenciador segue sob cuidados do hospital e aguarda conclusão dos médicos para próximos passos, segundo boletim de saúde obtido pela revista Quem.

"O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves deu entrada na manhã de hoje. Encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro. No momento, sem previsão de alta", informa o hospital à revista.

