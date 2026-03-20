Luxemburgo é internado na UTI de hospital em Palmas com suspeita de infecção pulmonar

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Vanderlei Luxemburgo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, no Tocantins. O ex-treinador de 73 anos deu entrada na unidade com suspeita de infecção pulmonar. Segundo boletim médico, ele está consciente, com funções da pressão e respiração normais. O quadro de saúde considerado estável.



A assessoria de Luxemburgo fez questão de afirmar que o ex-treinador está bem e que não há motivo para preocupação. "O Professor, encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, está aproveitando para colocar tudo em dia", diz a nota. "(Luxemburgo) permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve."

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Luxemburgo está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Desde então, se manteve focado em uma migração para a vida política.



Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.



Luxemburgo figura entre os treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro — equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil —, além de somar importantes conquistas em competições estaduais, além de passagens pela seleção brasileira e o Real Madrid. Luxemburgo está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Desde então, se manteve focado em uma migração para a vida política.Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.Luxemburgo figura entre os treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro — equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil —, além de somar importantes conquistas em competições estaduais, além de passagens pela seleção brasileira e o Real Madrid.

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