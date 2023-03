Luxemburgo publica vídeo para desmentir boato de que morreu em acidente de helicóptero em SP; veja

A- A+

O treinador Vanderlei Luxemburgo usou as redes sociais para negar o boato de que teria morrido no acidente de helicóptero que aconteceu nesta sexta-feira (17) em São Paulo. Em vídeo, ele disse ter sido vítima de fake news e afirmou estar em Tocantins.

"Está rolando uma fake news que eu caí e morri de helicóptero. É mentira, estou aqui em Palmas, no Tocantins. Não tem nada a ver comigo. Característica da mentira é isso, criar tumulto na vida da gente e familiares passarem mal. Estou mais vivo do que nunca, Vanderlei Luxemburgo só tem um", denunciou.

Um helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira no bairro da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram, todas tripulantes da aeronave.

O acidente ocorreu às 14h35, entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland. Nenhum pedestre foi atingido. De acordo com a corporação, os tripulantes teriam ido almoçar no Guarujá, na Baixada Santista. No retorno, quando já estavam em aproximação para o pouso, a dois minutos do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, aconteceu uma pane.

A aeronave bateu em uma árvore ao tentar um pouso de emergência e caiu no terreno de uma fábrica abandonada. Imagens de câmeras de segurança da vizinhança mostram como o helicóptero cai direto no chão, sem rodopiar. Os destroços se espalharam pela área, que foi isolada pela polícia.

Uma perícia ainda determinará os motivos da pane. O veículo de prefixo PR-PGC era um helicóptero modelo Robinson R44 II fabricado em 2007. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave estava em situação regular e era operada pela empresa Helimarte Taxi Aéreo, que opera com base no Campo de Marte.

Veja também

saúde Lucas Leiva: entenda o problema cardíaco que obrigou o jogador a se aposentar