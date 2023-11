A- A+

Mercado da bola Lyon anuncia saída de Fabio Grosso; técnico da base assume como interino Contratado para substituir Laurent Blanc, Grosso fez apenas oito jogos à frente do Lyon, lanterna do campeonato francês

O Lyon anunciou nesta quinta-feira (30) a saída do técnico italiano Fabio Grosso, que será substituído interinamente pelo treinador das categorias de base do clube Pierre Sage.

Contratado em 16 de setembro para substituir Laurent Blanc, Grosso fez apenas oito jogos à frente do Lyon, nos quais conseguiu somente uma vitória, e deixa o time na lanterna do Campeonato Francês.

O Lyon explicou em um comunicado que tomou essa decisão "levando em conta os resultados e depois de uma análise profunda da situação da equipe". Além de Grosso, seus auxiliares Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta também deixam o clube.

No último domingo, o time foi derrotado em casa pelo Lille por 2 a 0. A única vitória durante a passagem do técnico italiano foi sobre o Rennes (1 a 0), no dia 12 de novembro, em que o Lyon jogou com um homem a mais durante quase toda a partida.

No dia 29 de outubro, Grosso, campeão do mundo pela Itália como jogador em 2006, sofreu ferimentos no rosto após o ônibus do Lyon ter sido apedrejado por torcedores do Olympique de Marselha quando se dirigia ao estádio Vélodrome. O incidente causou o adiamento da partida

Pierre Sage será o terceiro treinador do Lyon nesta temporada, e o sexto desde 2019.

