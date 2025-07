A- A+

Crise Lyon pagou salário a jogadores 'fantasmas' e financiou custos do Botafogo, diz jornal Clube francês contratou atletas que nunca vestiram sua camisa e usou recursos para financiar metas do time carioca

O Lyon pagou salários a 54 jogadores durante a última temporada, embora seu elenco principal não ultrapassasse 30 atletas. A revelação, feita pelo jornal francês L’Équipe, levanta suspeitas sobre a condução financeira do clube durante a gestão do empresário americano John Textor, à frente da holding Eagle Football.



A situação agrava o escândalo que culminou no rebaixamento administrativo do clube pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do Campeonato Francês.

Entre as operações mais polêmicas está a contratação de três jogadores — Igor Jesus, Jair e Luiz Henrique — por 91 milhões de euros. Nenhum deles, no entanto, chegou a defender o Lyon em campo. Segundo o jornal, essas negociações fizeram parte de uma movimentação interna na Eagle Football, que também controla o Botafogo, com o objetivo de movimentar ativos entre os clubes da rede.

Ainda de acordo com L’Équipe, parte do dinheiro do Lyon foi usada para custear o funcionamento do clube carioca, incluindo salários e estrutura, com o objetivo de impulsionar a equipe rumo à classificação para a Copa Libertadores e ao título do Campeonato Brasileiro. O Lyon, portanto, teria financiado parte das ambições esportivas do Botafogo em 2023 e 2024.

John Textor renunciou à presidência do Lyon na última segunda-feira, em meio à crise. Em seu lugar, assumiu a bilionária sul-coreana Michele Kang, que também foi nomeada como diretora executiva da Eagle Football. Para evitar a queda à segunda divisão, o clube francês precisará injetar 100 milhões de euros até quinta-feira, além de apresentar garantias financeiras no mesmo valor para cobrir as despesas da temporada 2025/26.

