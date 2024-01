Lyon confirma Pierre Sage como técnico até o final da temporada

A- A+

Pierre Sage, que inicialmente assumiu o cargo como interino, será o técnico do Lyon até o final da atual temporada, confirmou o clube nesta quinta-feira (11).

Sage, de 44 anos, chegou como solução de emergência após a demissão do italiano Fabio Grosso, no dia 30 de setembro, até que outro treinador fosse contratado.

Sob seu comando, o Lyon venceu seus três últimos jogos do Campeonato Francês e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da França eliminando o Pontarlier, da quinta divisão.

Apesar do bom momento recente, o Lyon ainda não está totalmente recuperado do mau início de temporada, ocupando a 15ª posição na tabela com dois pontos acima do Toulouse (16º), que atualmente é o time que disputaria a repescagem pela permanência na primeira divisão.

Veja também

Sport Trio tem nome publicado no BID e pode reforçar Sport contra o Petrolina