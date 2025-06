Lyon, de John Textor, é rebaixado para a segunda divisão do futebol francês

A- A+

O Lyon, clube francês que pertence ao empresário americano John Textor, foi rebaixado para a segunda divisão da França. A decisão foi tomada nesta terça-feira pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), que organiza o Campeonato Francês.



A queda para a segundona foi tomada pelo DNCG por questões financeiras graves enfrentadas pelo Lyon nas últimas temporadas. Em sua avaliação, o órgão esportivo decidiu que o clube não terá condições de cumprir com suas obrigações financeiras na próxima temporada europeia, que começa em agosto.





O rebaixamento foi anunciado em novembro do ano passado. Mas a decisão precisava ser referendada pelo DNCG, que ouviu os argumentos do Lyon. O clube foi representado pelo próprio Textor, dono da SAF do Botafogo, e pelo diretor de futebol, Mickael Gerlinger, de acordo com o jornal francês L'Equipe.



A direção do Lyon ainda poderá recorrer da decisão. Antes da audiência desta terça, Textor demonstrou confiança em entrevista ao jornal francês. "Fizemos uma série de investimentos nas últimas semanas", garantiu o empresário americano. A dívida estimada do Lyon é de 175 milhões de euros, cerca de R$ 1,1 bilhão.

