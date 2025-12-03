A- A+

Esportes Lyon investiga transferências 'fantasmas' de atletas do Botafogo feitas por Textor, diz jornal As transações ocorreram quando o empresário norte-americano gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo, pela empresa "Eagle Football Holdings"

O jornal francês L’Équipe informa que o Lyon foi surpreendido por cobranças de "transferências fantasmas" envolvendo jogadores que atuaram no Botafogo na "era John Textor". O clube da França abriu investigação para apurar as ocorrências.

As transações ocorreram quando o empresário norte-americano gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo, pela empresa "Eagle Football Holdings".



O veículo de comunicação europeu classificou a situação como o "mais recente escândalo herdado da era Textor". O norte-americano se afastou da gestão do Lyon em junho. A crise financeira do time francês ocasionou, inicialmente, o rebaixamento da equipe. Mas o Lyon reverteu a decisão nos tribunais.



De acordo com o L’Équipe, o Lyon recebeu cobranças da empresa de investimentos "MCCP Investment Partners", que antecipou receitas relativas às negociações de cinco jogadores: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Jair Cunha.

As transferências nunca foram registradas pela Liga Profissional de Futebol da França. Dos cinco jogadores, apenas Almada chegou a ser inscrito no elenco do Lyon.



Com as negociações, a "dívida declarada" do Lyon atingiu cerca de 120 milhões de euros. A empresa de investimentos, portanto, antecipou o dinheiro. Mas agora faz as cobranças ao clube com juros. Valores entraram no caixa do Lyon, mas os atletas não atuaram pela equipe francesa.



John Textor ainda é mandatário no Botafogo, cuja SAF pertence à Eagle. O Lyon, por sua vez, continua sendo propriedade do conglomerado. No entanto, Textor não é mais o presidente do clube francês.

Veja também