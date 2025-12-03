Qua, 03 de Dezembro

Esportes

Lyon investiga transferências 'fantasmas' de atletas do Botafogo feitas por Textor, diz jornal

As transações ocorreram quando o empresário norte-americano gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo, pela empresa "Eagle Football Holdings"

As transações ocorreram quando Textor gerenciou os dois clubes ao mesmo tempoAs transações ocorreram quando Textor gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo - Foto: Olivier Chassignole/AFP

O jornal francês L’Équipe informa que o Lyon foi surpreendido por cobranças de "transferências fantasmas" envolvendo jogadores que atuaram no Botafogo na "era John Textor". O clube da França abriu investigação para apurar as ocorrências.

As transações ocorreram quando o empresário norte-americano gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo, pela empresa "Eagle Football Holdings".

O veículo de comunicação europeu classificou a situação como o "mais recente escândalo herdado da era Textor". O norte-americano se afastou da gestão do Lyon em junho. A crise financeira do time francês ocasionou, inicialmente, o rebaixamento da equipe. Mas o Lyon reverteu a decisão nos tribunais.

De acordo com o L’Équipe, o Lyon recebeu cobranças da empresa de investimentos "MCCP Investment Partners", que antecipou receitas relativas às negociações de cinco jogadores: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Jair Cunha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Olympique Lyonnais (@ol)

As transferências nunca foram registradas pela Liga Profissional de Futebol da França. Dos cinco jogadores, apenas Almada chegou a ser inscrito no elenco do Lyon.

Com as negociações, a "dívida declarada" do Lyon atingiu cerca de 120 milhões de euros. A empresa de investimentos, portanto, antecipou o dinheiro. Mas agora faz as cobranças ao clube com juros. Valores entraram no caixa do Lyon, mas os atletas não atuaram pela equipe francesa.

John Textor ainda é mandatário no Botafogo, cuja SAF pertence à Eagle. O Lyon, por sua vez, continua sendo propriedade do conglomerado. No entanto, Textor não é mais o presidente do clube francês.

