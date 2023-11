A- A+

Futebol Internacional Maccabi Haifa e Tel Aviv jogarão partidas europeias com mando de campo na Sérvia Em meio ao conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, a UEFA definiu que a partida será realizada a portões fechados no país eslavo

As próximas partidas como mandantes do Maccabi Haifa na Liga Europa e do Maccabi Tel Aviv, na Liga Conferência, serão realizadas na Sérvia e disputadas a portas fechadas, devido ao conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, anunciou a Uefa nesta quinta-feira (16).

Estas descentralizações seguem uma decisão do comitê executivo da Uefa de não disputar "nenhuma partida" de campeonatos europeus em Israel "até nova ordem devido à atual situação de segurança", explicou a instituição.

O Maccabi Haifa enfrenta o Rennes, pela Europa League, no dia 30 de novembro, em Belgrado. Já na Conference League, o Maccabi Tel Aviv joga contra o Zorya no dia 25 de novembro e o Gent em 14 de dezembro, em Backa Topola, detalhou a Uefa em um comunicado.

O Maccabi Tel Aviv está em segundo lugar no Grupo B na Liga Conferência, enquanto o Maccabi Haifa é lanterna do Grupo F (duas derrotas e um empate) na Liga Europa.

